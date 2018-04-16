Совет ОЗХО не принял проект России и Ирана в поддержку миссии в Сирии

ГААГА, 16 апр — РИА Новости. Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия в понедельник не принял проект документа в поддержку миссии ОЗХО в Сирии, предложенный Россией и Ираном, внеочередная сессия обернулась "сотрясанием воздуха", заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

Шульгин рассказал журналистам, что Россия и Иран предложили исполнительному совету краткий документ в поддержку деятельности миссии ОЗХО в Сирии на месте предполагаемой химатаки в городе Дума. Как сказал Шульгин, в документе среди прочего содержался призыв всем ко сторонам обеспечить безопасность для работы экспертов во время их пребывания в Восточной Гуте.

"Российско-иранский проект был аккуратно подготовлен, это был сбалансированный документ… Удивительно, но этот сугубо технический документ вызвал у наших западных партнеров панику", — сказал Шульгин.

"В итоге председатель принял решение прекратить сессию без принятия какого-либо документа… Сегодня разговор наш не клеился и напоминал разговор глухих", — сказал Шульгин, добавив, что само заседание в итоге обернулось "сотрясанием воздуха".