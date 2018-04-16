Сирия выпустила 112 противоракет при отражении удара коалиции США

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. При отражении удара США и союзников по Сирии силами сирийской ПВО всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"При отражении удара всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет", — сказал он.

Конашенков также отметил, что никого не должны вводить в заблуждение низкие показатели зенитного ракетного комплекса С-200, который предназначен для поражения прежде всего самолетов, в ходе отражения удара.

"Хотя не так давно именно этот комплекс уничтожил истребитель одного из соседних государств, попытавшегося нарушить границу воздушного пространства Сирии", — добавил он.