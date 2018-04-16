Минобороны усомнилось в планах размбомбить только три объекта в Сирии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Заявления США, Великобритании и Франции, что все ракетные удары по Сирии планировались по трем объектам, вызывают большой скепсис, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Согласно официальным заявлениям представителей оборонных ведомств США, Великобритании и Франции, все удары 14 апреля планировались якобы исключительно по трем сирийским объектам. То есть по 30 и более крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля" на каждую цель. Вместе с тем, подобные заявления вызывают большой скепсис", — сказал он.

"По любым методикам расчета было достаточно не более 10 ракет на каждый из трех объектов с учетом трехкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения", — пояснил Конашенков.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.