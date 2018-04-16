Мэй объяснила, зачем Британия нанесла удары по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления на пресс-конференции в Лондоне. 14 апреля 2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления на пресс-конференции в Лондоне. 14 апреля 2018

ЛОНДОН, 16 апр — РИА Новости, Мария Табак. Соединенное Королевство присоединилось к военной операции в Сирии не для того, чтобы угодить американским властям, а исходя из своих национальных интересов, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Мы не следовали приказам Америки, а исходили из своих национальных интересов… Мы посчитали, что это будет правильным, и присоединились вовсе не по требованию президента (США Дональда) Трампа", — сказала она, выступая со специальным заявлением в парламенте.

Мэй также объяснила, почему не привлекла палату общин к обсуждению военной акции против САР. По ее словам, изначально планировались точечные удары, а не широкомасштабная операция, поэтому правительство могло действовать независимо от парламентариев. При этом Мэй отметила, что нижнюю палату следует информировать о происходящем, потому она и пришла отчитаться перед коллегами.

В то же время представители оппозиции отказались поддержать премьера и потребовали от нее представить полное юридическое обоснование ракетного удара.

По словам лидера лейбористов Джереми Корбина, действия главы правительства указывают на то, что она подотчетна "не британскому парламенту, а американскому президенту".

Удар по Сирии

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке в городе Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы использованной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ правительственными войсками — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории САР более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийской ПВО. Пострадали три человека.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".