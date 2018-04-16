Россия обвинила Британию и США в инсценировке химатаки в Сирии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. У России есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемый инцидент с химоружием в сирийской Думе носил постановочный характер и был спланирован западными спецслужбами, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

"Все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии", — сказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что распространяемый в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" от химатаки является инсценировкой.

Он подчеркнул, что российским военным удалось найти участников съемок и переговорить с ними. Конашенков также отметил, что многое указывает на причастность к этой провокации британских спецслужб.

Запад отреагировал на сообщения о применении химоружия в Думе военной акцией. В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".