В сирийской Думе идут бои между правительственными отрядами и боевиками

Столкновения произошли в квартале Аль-Рахмани. Там, по словам местных жителей, до освобождения города размещался крупный арсенал боевиков.
Есть погибшие и раненые.
Ситуация в Думе
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на Думу. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".
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