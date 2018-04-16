Китай назвал безответственным удар США и их союзников по Сирии

ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. Китай считает безответственным нанесение удара по Сирии под предлогом предположительного применения властями химического оружия без проведения расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы обратили внимание на то, что высокопоставленные лица этих трех стран (США, Франция, Великобритания — Прим.ред.) заявляли, что "весьма возможно" правительство Сирии применило химическое оружие", — сказала на брифинге Хуа Чуньин.

Она напомнила, что в истории уже были примеры применения военной силы против другой страны под предлогом химического оружия.

"Необходимо излечить уроки истории, чтобы избежать повторения предыдущих трагедий", — считает китайский дипломат.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. В результате ударов пострадали три человека.

Россия и Китай назвали атаку нарушением международного права и Устава ООН.