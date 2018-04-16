Трамп настаивал на ударе по российским объектам в Сирии, пишeт WSJ

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был готов нанести удар в том числе по российским и иранским объектам в Сирии, однако глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против этого, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет газета, Мэттис представил Белом дому три варианта нанесения удара. Первый — удар по сирийским объектам, имеющим отношение к химическому оружию. Вторая опция — удар по более широкому спектру целей, в том числе по исследовательским объектам, связанным с химическим оружием, и по центрам военного командования.

Третий вариант предполагал также нанесение удара по российским ПВО в Сирии. Этот вариант был разработан, чтобы "подорвать военный потенциал сирийского режима", не затрагивая при этом "политических механизмов (президента Сирии — ред.) Башара Асада".

По информации газеты, Трамп настаивал на нанесении удара по российским и иранским объектам в Сирии "при необходимости достать военное оборудование Асада". Однако Мэттис выступил против этого. В итоге Трамп утвердил "гибридный план".

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.