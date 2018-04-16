В Белом доме пожелали скорейшего возвращения военных из Сирии

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Администрация США по-прежнему намерена как можно скорее вернуть американских военных из Сирии на родину, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
"Задачи миссии США не изменились — президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ* и создать условия, которые предотвратят его возрождение", — говорится в сообщении.
"Кроме того, мы ожидаем, что наши региональные союзники и партнеры возьмут на себя большую ответственность как в военном, так и в финансовом плане по обеспечению безопасности региона ", — приводит Белый дом слова Сандерс.
* Запрещенная в России террористическая организация
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