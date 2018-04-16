Трамп проинформировал конгресс об ударе по Сирии

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформировал конгресс США об ударе по Сирии и заявил, что действовал в соответствии с конституцией и для защиты интересов США, следует из письма главы государства лидерам обеих палат конгресса, которое распространил Белый дом.

"Примерно в 9.00 вечера 13 апреля 2018 года по моему указанию вооруженные силы Соединенных Штатов, действуя совместно с французскими и британскими вооруженными силами, поразили сирийские объекты, используемые для изготовления военного химического оружия… Цель этой военной операции состояла в том, чтобы сократить способность сирийских военных проводить дальнейшие нападения с использованием химического оружия и предотвратить дальнейшее использование его сирийским правительством", — говорится в документе.

"Я действовал в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешних операций и по защите жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов в качестве главнокомандующего", — значится в письме.

"Соединенные Штаты предпримут дополнительные действия, при необходимости и целесообразности, для продвижения своих важных национальных интересов", — написал Трамп.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.