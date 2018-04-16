Мэй обвинила Россию в попытке блокировать расследования химатак в Сирии

ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Вето России в СБ ООН по резолюции о механизмах расследования химических атак в Сирии было попыткой блокировать проведение любых подобных расследований, говорится в тексте речи премьера Терезы Мэй, с которой она в понедельник выступит в парламенте Соединенного Королевства.
"Были явные попытки блокировать любое надлежащее расследование, как мы видели в случае с российским вето в ООН ранее на неделе. Мы не можем медлить с тем, чтобы облегчить страдания гражданского населения, вызванные атаками с применением химического оружия", — говорится речи, выдержки из которой имеются в распоряжении РИА Новости.
При этом премьер повторила позицию правительства Британии, обвинившего Дамаск в химической атаке в районе Думы.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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