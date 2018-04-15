Франция убедила Трампа ограничить число ударов по Сирии, заявил Макрон

ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Франция убедила американского президента Дональда Трампа не уходить из Сирии и нанести ракетные удары в субботу только по химическим объектам в этой стране, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

"Мы также убедили его (Трампа — ред.) ограничиться ударами по химическими объектам", — сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV.

Он также отметил, что Париж переубедил Вашингтон остаться в Сирии. "Десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, мы его переубедили там остаться", — добавил французский президент.

Ранее Трамп заявил, что США могут "очень скоро" уйти из Сирии, а о ситуации "позаботятся другие". Белый дом не разъяснил, были ли слова Трампа импровизацией или свидетельством поворота в политике США.

Макрон также отметил, что Франция готовит политическое решение в Сирии. "Мы должны предложить продолжительное решение в Сирии для сирийского народа", — подчеркнул он.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.