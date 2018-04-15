ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность французской армии за "прекрасную операцию" в Сирии.

"Операция была проведена прекрасно… И я хочу поблагодарить их, потому что это было сделано профессионально… ведь были задействованы морские и воздушные силы, и мы находились на прямой связи с нашими союзниками", — заявил Макрон в интервью телеканалу BFMTV.

Он добавил, что все ракеты, выпущенные в ходе операции в Сирии, достигли целей, и это можно считать военным успехом.

Макрон уточнил, что ударам подверглись три "центра по производству и разработке химического оружия", которые были обнаружены "несколько месяцев назад".

"Один стал совместной целью американских и британских коллег. Второй стал целью только американцев, третий — только французов", — рассказал он.

По словам Макрона, удар по Сирии был легитимным и "проведенным в многостороннем формате". "Это международное сообщество вмешалось и сделало это очень точно", — заявил президент, отвечая на вопрос, не боялся ли он стать "жандармом мировой сцены", соглашаясь на операцию без одобрения ООН.

При этом он подчеркнул, что Париж не объявлял войны официальному Дамаску.

Президент также сообщил, что Париж при помощи французской разведки, а также разведки союзников получил доказательства использования хлора в качестве химического оружия, и установил, что отравляющий газ "мог быть использован" властями Сирии. "И именно поэтому мы с США и Великобританией решили провести эту операцию", — отметил он.

Макрон добавил, что для устойчивого решения кризиса в Сирии нужно сотрудничать с Ираном, Турцией и Россией.

Акт агрессии против Сирии

В ночь на субботу по территории Сирии были выпущены более ста ракет. Пострадали три человека. Большую часть ракет сирийская ПВО сбила. США, Британия и Франция заявили, что в операции участвовали их вооруженные силы, при этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что участие французской авиации в ударах по Сирии не обнаружено, наблюдались только удары самолетов и кораблей США и Великобритании.

В Вашингтоне объяснили свои действия ответом на "химатаку" в городе Дума. При этом никаких доказательств применения Дамаском запрещенных веществ нет.

Минобороны Франции ранее опубликовало рассекреченный доклад разведки, посвященный якобы применению химоружия властями Сирии. Отмечается, что службы получили соответствующие данные спецслужб, а также ознакомились со "свидетельствами очевидцев, фото и видео, появившимися на специальных сайтах, в СМИ и соцсетях". Изучение этих материалов, как утверждается, "позволило заключить, что большая часть из них… не являются сфабрикованными".

Ракетная атака произошла до начала расследования ОЗХО. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон на прошлой неделе посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, находящегося на переднем крае борьбы с терроризмом". В МИД действия США и их союзников охарактеризовали как "неправомерные и неприемлемые".