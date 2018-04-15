В Крыму сожгли портреты Трампа, Макрона и Мэй из-за авиаударов по Сирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Участники акции в центре Симферополя сожгли портреты трех лидеров западных стран, в числе которых президент США Дональд Трамп, в связи с ударами по Сирии, сообщил РИА Новости лидер крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

По его данным, в акции приняли участие более 50 молодых активистов. Акция была согласована с городскими властями и прошла на площади имени Ленина перед зданием крымского правительства.

Поддержать молодежь пришел и депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

По окончанию акции собравшиеся сожгли портреты лидеров западных стран, которые нанесли ракетные удары по Сирии — президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Я пришел поддержать крымскую молодежь в их справедливом волеизъявлении против военной агрессии западных стран, так как международное право после ракетных ударов по Сирии было окончательно растоптано. Для США и их союзников стало нормой навязывать свою волю суверенным государствам языком оружия", — сказал РИА Новости Бальбек.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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