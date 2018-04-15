Хейли заявила, что Сирия недостойна переговоров с США

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Постпред США в ООН Никки Хейли категорически отвергла возможность прямых переговоров с Сирией. С таким заявлением она выступила в интервью CBS.

"Мы бы не хотели проводить прямые переговоры с Сирией. Они (сирийские власти. — Прим. ред.) не заслуживают переговоров с Соединенными Штатами. Они только и делают, что терзают свой народ и уничтожают свою родину", — заявила Хейли.

Она заявила также, что совместный удар США, Великобритании и Франции по Сирии позволил отбросить сирийскую химическую программу на годы назад. При этом постпред США заверила, что Вашингтон никогда не задавался целью свергнуть Башара Асада.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили по Сирии более ста ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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