США заявили, что выведут войска из Сирии, только достигнув своих "целей"

Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018

Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты не будут выводить войска из Сирии, пока не достигнут всех поставленных целей. Об этом Fox News Sunday заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи", — пояснила дипломат.

Среди них — победа над террористической организацией "Исламское государство"*, гарантии того, что химическое оружие не несет рисков для США, и отслеживание действий Ирана.

Ранее Вашингтон заявлял, что его цель в Сирии — только борьба с ИГ*.

Акт агрессии в Сирии

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет. Пострадали три человека. Большую часть ракет сирийской ПВО удалось сбить.

В Вашингтоне объяснили свои действия ответом на "химатаку" в городе Дума. При этом никаких доказательств применения Дамаском запрещенных веществ нет.

Атака США и их союзников произошла до расследования ОЗХО. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон на прошлой неделе посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом". В МИД действия США и их союзников охарактеризовали как "неправомерные и неприемлемые".

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*Террористическая организация, запрещенная в России.

