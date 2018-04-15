Пушков назвал фейком заявления, что США ударили по химобъектам в Сирии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Алексей Пушков заявил, что все ракетная операция США в Сирии пронизана ложью.

"Ракетные удары США якобы по химическим обьектам в Сирии — чистый фейк, как и так называемая химатака в Думе: сейчас по развалинам этих псевдо-химобъектов ходят люди без защиты и не падают в конвульсиях, с пеной изо рта. Вся ракетная операция США пронизана ложью — от начала и до конца", — заявил он.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

На созванном вечером того же дня заседании Совета Безопасности ООН Россия выдвинула проект резолюции, осуждающий агрессию в отношении Сирии со стороны США и их союзников и требующий ее прекращения. Документ не был принят, поскольку не набрал большинство голосов.

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