В США показали снимки "последствий" ракетного удара в Сирии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Американская компания-оператор Digital Globe опубликовала спутниковые снимки, на которых, по ее данным, изображены разрушенные ударами США, Великобритании и Франции объекты в Сирии.
Details emerge about Syrian sites targeted by US-led airstrikes — via @washingtonpost https://t.co/J5Nw7QvaIg pic.twitter.com/fcXc1toegz— DigitalGlobe (@DigitalGlobe) 15 апреля 2018 г.
Компания опубликовала в Twitter два снимка расположенных в поле построек. На первом фото видны три крупных отдельно стоящих здания и еще несколько более мелких построек, соединенных автодорогой. На втором снимке все три крупных здания полностью разрушены, более мелкие постройки повреждены, также видны повреждения на автодороге.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет. Большую часть из них сбили системы сирийской ПВО.
В России назвали произошедшее "актом агрессии против суверенного государства".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>