В США показали снимки "последствий" ракетного удара в Сирии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Американская компания-оператор Digital Globe опубликовала спутниковые снимки, на которых, по ее данным, изображены разрушенные ударами США, Великобритании и Франции объекты в Сирии.

Компания опубликовала в Twitter два снимка расположенных в поле построек. На первом фото видны три крупных отдельно стоящих здания и еще несколько более мелких построек, соединенных автодорогой. На втором снимке все три крупных здания полностью разрушены, более мелкие постройки повреждены, также видны повреждения на автодороге.

Компания предоставила снимки газете Washington Post. Согласно подписи к фотографиям на сайте газеты, на снимках изображен "объект (по производству. — Прим. ред.) химического оружия Шиншар неподалеку от Хомса". Фотографии были сделаны за день до ракетных ударов и в день атаки.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет. Большую часть из них сбили системы сирийской ПВО.

В России назвали произошедшее "актом агрессии против суверенного государства".

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