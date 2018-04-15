В Госдуме поделились итогами встречи с Асадом

ДАМАСК, 15 апр — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк поделился итогами встречи российских парламентариев с сирийским лидером Башаром Асадом.

По словам депутата, она прошла конструктивно с обеих сторон и показала высокий уровень доверия российско-сирийских отношениях, "решимость сирийского лидера в защите национальных интересов и государственной целостности, а также стремление к восстановлению мирной жизни сирийских граждан".

Депутат отметил, что бомбардировка со стороны США, Великобритании и Франции не оказали влияние на "твердость позиций" руководства Сирии и настроение жителей страны.

"Мы с коллегами выразили протест агрессивным действиям США, Великобритании и Франции в отношении суверенной Сирии и заявили решимость нашей страны поддерживать на международном уровне движение Сирии к политическому урегулированию, несмотря на противодействие Запада", — заключил он.

Делегация российских парламентариев прибыла в Сирию 11 апреля.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили более ста ракет по территории Сирии. Большинство из них сбила сирийская ПВО. В результате атаки пострадали три человека.

Владимир Путин назвал атаку "актом агрессии против суверенного государства".

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