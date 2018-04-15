Асад назвал сроки восстановления сирийской экономики

ДАМАСК, 15 апр — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией российских парламентариев заявил, что для восстановления экономики Сирии понадобится 10-15 лет и потребуется 400 миллиардов долларов, сообщил журналистам руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

"Восстановление инфраструктуры будет стоить не меньше 400 миллиардов долларов, на это понадобиться 10-15 лет", — привел Саблин слова Асада.

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