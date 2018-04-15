Асад заявил, что его дети в прошлом году отдыхали в "Артеке"

ДАМАСК, 15 апр — РИА Новости. Сирийский президент Башар Асад на встрече с российскими парламентариями заявил, что его дети в прошлом году были в лагере "Артек", рассказал журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.

"Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на партийной работе с молодежью, организовать лагеря на несколько недель. Мои дети в прошлом году были в "Артеке". Они после этой поездки лучше стали понимать Россию. На днях рассказали мне, что скоро будет закончено строительство крымского моста", — передал Саблин слова президента Сирии.

Официальная делегация парламентариев РФ прибыла с официальным визитом в Сирию 11 апреля.

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