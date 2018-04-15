МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против России в ответ на поддержку Кремлем режима Башара Асада. Такая формулировка содержится в материалах пресс-службы Белого дома, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что Белый дом и министерство финансов не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

О возможном расширении ограничительных мер против Москвы сообщил и эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул.

From today’s WH TPS: "We also intend to impose specific additional sanctions against Russia to respond to Moscow’s ongoing support for the Assad regime, which has enabled the regime’s atrocities against the Syrian people.” https://t.co/TGa0oTKgUy — Brian O'Toole (@brianoftoole) 14 апреля 2018 г.

"Из сегодняшнего документа "Мы также намерены расширить санкции против России в качестве ответа на поддержку Москвой режима Асада, что позволило ему совершать преступления против сирийского народа", — написал он в Twitter.

В ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии. В ходе атаки было выпущено более ста ракет, большую часть из которых успешно сбили сирийские системы ПВО. Поводом для атаки стали сообщения о применении сирийскими властями химического оружия, несмотря на то, что никаких доказательств так и не было представлено.

Президент России Владимир Путин раскритиковал действия западных государств и назвал удар по Сирии актом агрессии. Москва созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН, где представила проект резолюции, осуждающей атаку. Резолюцию отклонили.