ДАМАСК, 15 апр — РИА Новости. Башар Асад отметил превосходство российского оружия над западным, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Асад очень положительно отозвался о русском оружии <…>", — сообщил депутат после общения группы российских парламентариев с сирийским президентом.

При этом Железняк рассказал, что они не обсуждали с сирийским лидером поставки российских систем ПВО.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 Дамаску.

При этом американское вооружение Асад раскритиковал. "Вчера мы увидели американскую агрессию, и мы ее отразили ракетами выпуска 70-х годов… Со времен 90-х в американских фильмах показывают, что российское оружие отсталое, а сегодня мы видим, кто действительно отстает", — сказал сирийский лидер. Его слова передал другой член делегации — председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.

В среду официальная делегация российских парламентариев прибыла в Сирию с официальным визитом. Во время атаки на Дамаск никто из них не пострадал.

Ракетный удар по Сирии

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили более ста ракет по гражданским и военным объектам в Сирии, пострадали три человека. Большую часть из них сирийской ПВО удалось сбить. В Вашингтоне аргументировали этот шаг ответом на "химатаку" в городе Дума.

При этом никаких доказательств применения Дамаском запрещенных веществ нет. Атака произошла до расследования ОЗХО. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на прошлой неделе посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов.

В Москве действия западных стран назвали "наглым нарушением международного права".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>