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Война в Сирии
Война в Сирии

Асад отметил превосходство российского оружия над западным

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (318)
11:3215.04.2018
(обновлено: 13:44 15.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад. Архивное фотоПрезидент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ДАМАСК, 15 апр — РИА Новости. Башар Асад отметил превосходство российского оружия над западным, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Военнослужащий армии США в Ираке
© AFP 2018 / Ali Al-Saadi
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"Асад очень положительно отозвался о русском оружии <…>", — сообщил депутат после общения группы российских парламентариев с сирийским президентом.

При этом Железняк рассказал, что они не обсуждали с сирийским лидером поставки российских систем ПВО.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 Дамаску.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
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При этом американское вооружение Асад раскритиковал. "Вчера мы увидели американскую агрессию, и мы ее отразили ракетами выпуска 70-х годов… Со времен 90-х в американских фильмах показывают, что российское оружие отсталое, а сегодня мы видим, кто действительно отстает", — сказал сирийский лидер. Его слова передал другой член делегации — председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.

В среду официальная делегация российских парламентариев прибыла в Сирию с официальным визитом. Во время атаки на Дамаск никто из них не пострадал.

Ракетный удар по Сирии

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
Ночь "Томагавков": США нанесли очередной "символический" удар по Сирии
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили более ста ракет по гражданским и военным объектам в Сирии, пострадали три человека. Большую часть из них сирийской ПВО удалось сбить. В Вашингтоне аргументировали этот шаг ответом на "химатаку" в городе Дума.

При этом никаких доказательств применения Дамаском запрещенных веществ нет. Атака произошла до расследования ОЗХО. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на прошлой неделе посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов.

В Москве действия западных стран назвали "наглым нарушением международного права".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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© РИА Новости
США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по Сирии
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Война в Сирии
Комментарии
37 пользователей оставили 55 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Олег Раневский
Железняк - настоящий патриот - у него две дочки выучились в Америке, там и живут.
12:11
15.04.2018
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Сергей Мануков
всё это так и чем скорее мы вооружим своих союзников современным оружием по под право "первого контракта " тем скорее наступит мир ....вы только представьте что вся прибыль от этого всего будет распределяться меж 150 миллионами российских граждан и нам не придётся кормить бывших "братушек " а только бандеровцев было 1989 год 52 миллиона ....всё таки хорошо что мы от лодырей отказались !
12:15
15.04.2018
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