В Швейцарии прокомментировали удары коалиции по Сирии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США, Великобритании и Франции стоило дождаться результатов проверки ОЗХО сообщений о применении химического оружия в Сирии, а не наносить внезапные удары.

Такое мнение выразил глава Федерального департамента обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии Ги Пармелен

"ООН направила туда экспертов по химическому оружию. Эта миссия в состоянии выявить возможное применение химоружия, нужно было дождаться результатов", — рассказал он изданию Blick.

Он добавил, что власти Швейцарии настаивают на возвращении за стол переговоров.

"Война в Сирии стала предметом переговоров в Женеве. Они должны продолжаться. Как можно быстрее. Гражданское население страдает. Это неприемлемо", — сказал Пармелен.

Глава Федерального департамента иностранных дел Игнацио Кассис заявил Nure Zurcher Zeitung am Sonntag, что доказательств того, что правительство Сирии действительно применяло запрещенные вещества, нет. В связи с этим он напомнил, что в мире уже начинались войны под фальшивым предлогом, как, например, в Ираке.

"Я не приветствую никакую военную эскалацию", — подчеркнул Кассис.

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