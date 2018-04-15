В Швейцарии прокомментировали удары коалиции по Сирии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США, Великобритании и Франции стоило дождаться результатов проверки ОЗХО сообщений о применении химического оружия в Сирии, а не наносить внезапные удары.
Такое мнение выразил глава Федерального департамента обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии Ги Пармелен
"ООН направила туда экспертов по химическому оружию. Эта миссия в состоянии выявить возможное применение химоружия, нужно было дождаться результатов", — рассказал он изданию Blick.
Он добавил, что власти Швейцарии настаивают на возвращении за стол переговоров.
Глава Федерального департамента иностранных дел Игнацио Кассис заявил Nure Zurcher Zeitung am Sonntag, что доказательств того, что правительство Сирии действительно применяло запрещенные вещества, нет. В связи с этим он напомнил, что в мире уже начинались войны под фальшивым предлогом, как, например, в Ираке.
"Я не приветствую никакую военную эскалацию", — подчеркнул Кассис.
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