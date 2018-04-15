Косачев прокомментировал итоги голосования в Совбезе ООН по Сирии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что исход голосования по российскому проекту резолюции по Сирии в СБ ООН был предсказуемым, однако позиция одного из участников его удивила.

Ранее Россия распространила проект резолюции с осуждением "агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников". Проект резолюции также требует от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права. Однако российская резолюция не была принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов.

"Исход голосования, хотя и он должен был бы по всей логике происходящего, если оставаться объективными и честными, оказаться иным. К сожалению, результат был предсказуем, поскольку предопределён не существом вопроса, но жёсткой дисциплиной в ООН, культивируемой американцами", — написал он в Facebook.

Также Косачев напомнил, что за документ проголосовали Китай и Боливия, а Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались. "Почти без неожиданностей. И почти без комментариев. За исключением одной позиции. Не ожидал", — добавил Косачев, не уточняя, чья именно позиция стала для него неожиданностью.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.