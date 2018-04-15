"Задекларируйте запасы": США назвали условие возвращения к диалогу с Сирией

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Возвращение к диалогу в женевском формате возможно лишь при декларировании "запасов химического оружия, находящегося у сирийского правительства", заявила представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое не было уничтожено. — Прим. ред.), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу", — сказала дипломат.

Ракетные удары по Сирии

Ранее в субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по мнению западных стран, используются для производства химоружия. С 3.42 мск до 5.10 мск по Сирии выпустили более 100 ракет, 71 из которых были перехвачены сирийской ПВО. Российские силы не были задействованы, но отслеживали все пуски.

Нанесшие военный удар по Сирии страны объяснили причину нападения якобы химической атакой в городе Дума. Вину за мнимое применение химоружия возложили на Дамаск. При этом в Минобороны России изучили материалы, "свидетельствующие о происшествии" и назвали их фальшивыми, а сама провокация проводилась представителями "Белых касок" под давлением Великобритании.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, "Белые каски" должны были устроить инсценировку химатаки после серии мощных артиллерийских обстрелов Дамаска со стороны террористов с 3 по 6 апреля, чтобы "сымитировать ответ" правительственных войск.

Позиция Запада

Нанесшие удары по Сирии страны, в частности США, заявляют о якобы использовании правительственными войсками химического оружия в Восточной Гуте.

Так, президент США Дональд Трамп обосновал военную операцию против Сирии попыткой остановить предполагаемое применение химоружия.

"В прошлую субботу режим Асада опять применил химическое оружие, чтобы убить невинных граждан, в этот раз в городе Дума рядом с сирийской столицей. Эта расправа была в значительной степени большей по масштабу в истории применения химического оружия этим ужасным режимом. Это действия не человека, а чудовища. Цивилизованные страны объединились сегодня, чтобы остановить применение химического оружия", — заявил американский лидер в специальном обращении к нации, которое транслировали местные телеканалы.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объяснила применение вооруженных сил Соединенного королевства "отсутствием альтернатив".

"Русские наложили вето на резолюцию в СБ ООН, которая бы создала независимое расследование атаки в Думе. Поэтому нет практической альтернативы использованию силы, чтобы ослабить и сдержать использование химического оружия сирийским режимом", — заявила глава британского правительства.

При этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о готовности Вашингтона продолжить нанесение ударов по Сирии, "если потребуется".

"Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость", — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, "американское оружие заряжено, и курок взведен".

"Я говорила утром с президентом (США Дональдом Трампом. — Прим. ред.), и он сказал, что если сирийский режим решит вновь использовать отравляющий газ, то у США оружие заряжено, и курок взведен. Когда наш президент проводит красную черту, он затем добивается реализации этой красной черты", — добавила она.

При этом Хейли выразила уверенность, что "цивилизованные страны" обязаны сказать Вашингтону и его союзникам спасибо за удар по Сирии.

"Удар по Сирии — это сигнал сирийскому руководству, что США не потерпят использования химического оружия. "Цивилизованные страны должны сказать им (США и союзникам. — Прим. ред.) спасибо", — заключила постпред США.

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