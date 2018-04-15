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Война в Сирии
Война в Сирии

"Задекларируйте запасы": США назвали условие возвращения к диалогу с Сирией

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (299)
05:1015.04.2018
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Возвращение к диалогу в женевском формате возможно лишь при декларировании "запасов химического оружия, находящегося у сирийского правительства", заявила представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое не было уничтожено. — Прим. ред.), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу", — сказала дипломат.

Ракетные удары по Сирии

Ранее в субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по мнению западных стран, используются для производства химоружия. С 3.42 мск до 5.10 мск по Сирии выпустили более 100 ракет, 71 из которых были перехвачены сирийской ПВО. Российские силы не были задействованы, но отслеживали все пуски.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 14 апреля 2018
© REUTERS / Yves Herman
Удары по Сирии не решают проблем с химоружием, заявили в НАТО
Нанесшие военный удар по Сирии страны объяснили причину нападения якобы химической атакой в городе Дума. Вину за мнимое применение химоружия возложили на Дамаск. При этом в Минобороны России изучили материалы, "свидетельствующие о происшествии" и назвали их фальшивыми, а сама провокация проводилась представителями "Белых касок" под давлением Великобритании.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, "Белые каски" должны были устроить инсценировку химатаки после серии мощных артиллерийских обстрелов Дамаска со стороны террористов с 3 по 6 апреля, чтобы "сымитировать ответ" правительственных войск.

Военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Ракетные удары по Сирии

Позиция Запада

Нанесшие удары по Сирии страны, в частности США, заявляют о якобы использовании правительственными войсками химического оружия в Восточной Гуте.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
© AFP 2018 / Hector Retamal
Небензя назвал "хулиганством" политику США и их союзников
Так, президент США Дональд Трамп обосновал военную операцию против Сирии попыткой остановить предполагаемое применение химоружия.

"В прошлую субботу режим Асада опять применил химическое оружие, чтобы убить невинных граждан, в этот раз в городе Дума рядом с сирийской столицей. Эта расправа была в значительной степени большей по масштабу в истории применения химического оружия этим ужасным режимом. Это действия не человека, а чудовища. Цивилизованные страны объединились сегодня, чтобы остановить применение химического оружия", — заявил американский лидер в специальном обращении к нации, которое транслировали местные телеканалы.

Пентагон. Архивное фото
© Fotolia / Sandra Manske
В Пентагоне оценили мощность удара по Сирии
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объяснила применение вооруженных сил Соединенного королевства "отсутствием альтернатив".

"Русские наложили вето на резолюцию в СБ ООН, которая бы создала независимое расследование атаки в Думе. Поэтому нет практической альтернативы использованию силы, чтобы ослабить и сдержать использование химического оружия сирийским режимом", — заявила глава британского правительства.

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
В американском сенате назвали удар по Сирии незаконным
При этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о готовности Вашингтона продолжить нанесение ударов по Сирии, "если потребуется".

"Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость", — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, "американское оружие заряжено, и курок взведен".

Сирийцы протестуют против воздушных ударов в США на улице в Дамаске, 14 апреля 2018
© REUTERS / Omar Sanadiki
Пентагон обвинил Россию в "кампании дезинформации" после ударов по Сирии
"Я говорила утром с президентом (США Дональдом Трампом. — Прим. ред.), и он сказал, что если сирийский режим решит вновь использовать отравляющий газ, то у США оружие заряжено, и курок взведен. Когда наш президент проводит красную черту, он затем добивается реализации этой красной черты", — добавила она.

При этом Хейли выразила уверенность, что "цивилизованные страны" обязаны сказать Вашингтону и его союзникам спасибо за удар по Сирии.

"Удар по Сирии — это сигнал сирийскому руководству, что США не потерпят использования химического оружия. "Цивилизованные страны должны сказать им (США и союзникам. — Прим. ред.) спасибо", — заключила постпред США.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ёшкин кот
Пусть Башар задекларирует хлор очищающий воду. Или сельхоз удобрения. пусть амеры уже успокоятся и дадут Сирии спокойно жить и развиваться с Божьей и Российской помощью.
05:40
15.04.2018
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mirridiy
Что удивило в этой истории с натовскими ударами, так это реакция Ирана на них. К счастью, руководство РФ не стало пороть горячку и проявило здравомыслие. Но вот Иран - ведь для него сирийская война - это не просто война за осуществление собственного транзитного газового проекта. Победа в этой войне для Ирана вопрос жизни и смерти. Почему же тогда со стороны иранских позиций не было перехвачено ни одной американской или израильской ракеты? Ведь КСИР имеет массу ЗРК ближнего и среднего радиуса. Иран массово производит модернизированные "хоки" и "кротали". Где они? Почему за сутки перед нанесением удара стотысячная иранская группировка развёрнутая в Сирии принялась срочно расползаться по щелям даже не помышляя о защите?
05:49
15.04.2018
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