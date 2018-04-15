В США ракетный удар по Сирии назвали нарушением международного права

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Ракетные удары по объектам в Сирии, нанесённые США, Великобританией и Францией, противоречат международному праву и американской конституции, говорится в заявлении глав американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла и Тома Кантримэна.

Накануне США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по объектам в Сирии. В ходе атаки было выпущено более ста ракет, большая часть которых была успешно сбита сирийской ПВО. Российские силы не принимали участие в отражении атаки, однако отлеживали всю ситуацию. Президент Владимир Путин раскритиковал действия западных государств и назвал удар по Сирии актом агрессии. Глава государства также сообщил, что ни военные специалисты, ни местные жители не подтвердили факт применения химического удара в Восточной Гуте.

Эксперты, в частности, выразили озабоченность в связи с тем, что ракетный удар по Сирии был предпринят без специального разрешения американского Конгресса.

"Широко разошедшееся утверждение о том, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран, в том числе и против Северной Кореи, таким образом, это может привести к использованию ядерного оружия", — отмечают эксперты.

Специалисты также предупредили, что заявления Трампа о возможности дальнейшей военной операции несут риск прямого противостояния с Россией

"Если президент Трамп намерен продолжать военные действия в Сирии в ответ на дальнейшее использование химического оружия или в ответ на действия России, он должен пойти в Конгресс, чтобы запросить разрешение на использование военной силы", — добавляют они.

Эксперты крайне обеспокоены тем, что нападение на Арабскую республику идет вразрез с международным правом. "Устав ООН запрещает угрозы или применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства". В этой части Устава Организации объединенных наций находятся три исключения, ни одно из которых не попадает под данный случай: Дамаск не давал согласия на авиаудары; американский совбез не санкционировал авиаудары; и США не действуют в порядке самообороны", — говорится в заявлении.

Кроме того, специалисты призывают Белый дом вернуться к политическому процессу на базе ООН и представить неопровержимые доказательства применения химического оружия сирийскими властями, чтобы в случае необходимости мировое сообщество могло принять решение об операции через Организацию объединенных наций.