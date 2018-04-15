Вывод завершен: последние боевики покинули сирийскую Думу

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон сообщил о полном завершении вывода боевиков из сирийской Думы.

Как рассказал начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко, последние 3 976 боевиков покинули Думу. Всего выехали 21 145 человек.

"Вчера на 107 автобусах отправлены последние 3 976 боевиков с членами семей, выразивших желание покинуть город Дума. Вывод боевиков из города полностью завершен. В общей сложности город покинули 21 145 боевиков и членов их семей", — сказал он.

Евтушенко также добавил,что всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при участии российского Центра организован выход 67 680 боевиков и членов их семей.

Взяли под контроль

Накануне командование сирийской армией сообщило, что правительственные силы взяли под полный контроль город Дума.

Сообщается, что саперы начали разминирование территорий.

Замалчивают успехи

Район перешел под контроль после вывода последней группы боевиков. Восточная Гута была одним из первых районов, захваченных боевиками в самом начале сирийской гражданской войны. Несколько лет правительственным силам не удавалось освободить этот район.

Ранее постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что западные страны намеренно замалчивают позитивный прогресс по ситуации в Восточной Гуте. При этом он отметил, что Запад акцентирует внимание исключительно на негативных аспектах.

"Реальность состоит в том, что Россия оказывает содействие сирийским властям, и многие жители региона, выходя из Восточной Гуты, выражают благодарность за те усилия, которые были нами предприняты в плане облегчения их гуманитарной ситуации", — сказал дипломат.

Он также заявил, что вывод боевиков из этого региона имеет важное значение, так как этот район Дамаска был "болевой точкой, привлекавшей внимание со стороны международного сообщества с точки зрения гуманитарной ситуации".