В Госдепе назвали условие для возвращения к диалогу с Сирией

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Для возвращения к политическому процессу необходимо, чтобы сирийское правительство задекларировало находящееся у него химическое оружие, заявила в прямом эфире телеканала Fox News представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое не было уничтожено), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу", — сказала она.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.