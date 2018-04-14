ОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ракетные удары США и их союзников по Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили "обострившуюся ситуацию вокруг Сирии в результате ракетных ударов США и их союзников по территории этой страны". Путин подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН, основополагающие нормы и принципы международного права.

"Российская и турецкая стороны исходят из того, что в свете произошедшего необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии", — отмечается в сообщении.

В свою очередь, телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера сообщил, что Эрдоган в разговоре с российским коллегой подчеркнул необходимость деэскалации.

Главы государств договорились также продолжить тесные контакты по двусторонним и региональным проблемам.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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