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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийская армия взяла Думу под полный контроль

23:0014.04.2018
(обновлено: 23:42 14.04.2018)
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© AP Photo / SANAВыход беженцев из Восточной Гуты в Сирии. Архивное фотоВыход беженцев из Восточной Гуты в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / SANA

ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости. Город Дума в пригороде Дамаска перешел под полный контроль правительственных сил после вывода последней группы боевиков, сообщает командование сирийской армии.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
Ночь "Томагавков": США нанесли очередной "символический" удар по Сирии
Саперы приступили к разминированию.

Таким образом, как отмечают военные, после зачистки Думы, последнего оплота боевиков в Восточной Гуте, под контролем армии оказалась вся территория этого столичного пригорода без исключения.

Как уточнил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, на 107 автобусах уехали последние 3976 боевиков с членами семей, всего выехали 21 145 человек. Из Восточной Гуты при решающем участии российского центра организован выход в общей сложности 67 680 боевиков и членов их семей.

Ситуация в Дамаске. 14 апреля 2018
© Фото : Yazan Kalash
Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск
В настоящее время, добавил генерал, гуманитарная операция в Восточной Гуте не останавливается, несмотря на ракетные удары коалиционных сил по Дамаску и пригородам.

Восточная Гута, которую удерживали экстремисты из группировки "Джейш аль-Ислам", — один из первых районов, захваченных боевиками в самом начале гражданской войны. На протяжении нескольких лет правительственным силам освободить ее не удавалось.

Провокация как повод для ракетной атаки

В последние дни операции по выводу боевиков из Восточной Гуты поступили сообщения о якобы проведенной там химической атаке, ответственность за которую Запад и его союзники возложили на сирийское правительство. Дамаск отверг обвинения, российская сторона также заявила, что предполагаемая химическая атака была постановкой. В Генштабе ВС России еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками провокации с инсценировкой применения химоружия.

Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевики возобновили минометные обстрелы Дамаска
Несмотря на это, обвинения послужили поводом для нанесения США, Британией и Францией в субботу утром ракетных ударов по сирийским правительственным объектам, которые, по их заявлению, используются для производства химоружия.

С 03:42 мск до 05:10 мск были выпущены более 100 ракет, большую часть которых сирийская ПВО сбила. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химатаки в Восточной Гуте, ставшей предлогом для ударов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Ракетные удары по Сирии
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Война в Сирии
Комментарии
12 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Климентий Мышкин
Вопрос: куда все эти боевики деваются и чем займутся в обозримом будущем?! Исключительное имхо: подобные люди должны уничтожаться на месте; отсутствие смертной казни - глупость.
23:44
14.04.2018
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Игорь Максимов
Как США с союзниками не противились, а Сирия свое "маленькое" дело сделала, освободив пригороды столицы от боевиков. И если сравнить "пустое" бряцанье оружием союзников в виде бомбардировок и освобождение столицы с важным шоссе от обстрелов боевиков, ликвидировав очаг сопротивления, то плюс с лихвой перекрыл минус. И все-таки можно понять США, сколько бабок и оружия вложить в "оппозицию", а они тупо взяли и поразъехались на автобусах. Тут-то их обманутое нутро и вскипело так, что пришлось в срочном порядке создавать информационные "фейки" и на них же в спешном режиме реагировать, чтобы последние "противники Асада" не поразбежались с пригородов. Но не успели и мир вернулся в столицу.
и пригороды.
23:52
14.04.2018
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