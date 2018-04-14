ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости. Город Дума в пригороде Дамаска перешел под полный контроль правительственных сил после вывода последней группы боевиков, сообщает командование сирийской армии.

Саперы приступили к разминированию.

Таким образом, как отмечают военные, после зачистки Думы, последнего оплота боевиков в Восточной Гуте, под контролем армии оказалась вся территория этого столичного пригорода без исключения.

Как уточнил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, на 107 автобусах уехали последние 3976 боевиков с членами семей, всего выехали 21 145 человек. Из Восточной Гуты при решающем участии российского центра организован выход в общей сложности 67 680 боевиков и членов их семей.

В настоящее время, добавил генерал, гуманитарная операция в Восточной Гуте не останавливается, несмотря на ракетные удары коалиционных сил по Дамаску и пригородам.

Восточная Гута, которую удерживали экстремисты из группировки "Джейш аль-Ислам", — один из первых районов, захваченных боевиками в самом начале гражданской войны. На протяжении нескольких лет правительственным силам освободить ее не удавалось.

Провокация как повод для ракетной атаки

В последние дни операции по выводу боевиков из Восточной Гуты поступили сообщения о якобы проведенной там химической атаке, ответственность за которую Запад и его союзники возложили на сирийское правительство. Дамаск отверг обвинения, российская сторона также заявила, что предполагаемая химическая атака была постановкой. В Генштабе ВС России еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками провокации с инсценировкой применения химоружия.

Несмотря на это, обвинения послужили поводом для нанесения США, Британией и Францией в субботу утром ракетных ударов по сирийским правительственным объектам, которые, по их заявлению, используются для производства химоружия.

С 03:42 мск до 05:10 мск были выпущены более 100 ракет, большую часть которых сирийская ПВО сбила. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химатаки в Восточной Гуте, ставшей предлогом для ударов.

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