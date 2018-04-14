Россия созывает заседание группы по прекращению огня в Сирии 16 апреля

ЖЕНЕВА, 14 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия 16 апреля созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску в ночь на субботу, заявила РИА Новости пресс-секретарь постпредства РФ при женевском отделении ООН Ольга Жигалова.

"По инициативе России как одного из сопредседателей Целевой группы по прекращению огня было принято решение о созыве внеочередного заседания группы 16 апреля", — сказала она.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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