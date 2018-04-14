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Война в Сирии
Война в Сирии

"Химатака" как предлог: Совбез ООН обсудил авиаудар США по Сирии

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (287)
22:0014.04.2018
(обновлено: 22:33 14.04.2018)
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© REUTERS / Eduardo MunozНа заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
© REUTERS / Eduardo Munoz

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по ракетным ударам США, Франции и Британии по территории Сирии прошло вечером в субботу по инициативе России. Российская Федерация представила на заседании проект резолюции, который был отклонен, а МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
Ночь "Томагавков": США нанесли очередной "символический" удар по Сирии

Ракетному удару со стороны США и их союзников подвергся ряд объектов военной и гражданской инфраструктуры Сирии, атака проведена в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицали. Значительная часть ракет была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

Экстренное заседание Совбеза ООН

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников, о чем говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

Российский лидер заявил, что США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН и международного права, без санкции Совета Безопасности.

На заседании СБ ООН, начавшемся примерно в 18:00 по московскому времени, Россия выставила на голосование резолюцию с осуждением действий США и их союзников в Сирии. Однако она не была принята Совбезом ООН, так как не получила большинства голосов.

Разрушенный Научно-исследовательский центр в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
© REUTERS / Omar Sanadiki
США потратили впустую более $200 млн на удар по Сирии, считает эксперт

За документ проголосовали Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались при голосовании.

Еще до голосования постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя удары по Сирии, заявила, что время переговоров прошло, подчеркнув, что Сирия сама вынудила США и союзников нанести удар: "Необходимо было действовать. И это произошло прошлой ночью".

Она отметила, что Вашингтон готов вновь ударить по Сирии, если потребуется.

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания назвал "хулиганством" политику США и их союзников.

"Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах", — сказал он.

Британский постпред в ООН Карен Пирс назвала четыре условия дипломатического решения сирийского кризиса, в числе которых уничтожение химоружия и возврат к женевскому переговорному процессу.

Однако, по словам Небензи, Вашингтон и его союзники сами загоняют политический процесс в угол. Он отметил, что США могли бы за 24 часа остановить войну в Сирии, дав команду своим "ручным террористам" прекратить борьбу против законной власти и с собственным народом.

Правительство Сирии потребовало от международного сообщества осудить ракетную атаку, заявили в МИД САР.

"Сирия требует от международного сообщества решительно осудить эту агрессию, которая приведет лишь к усугублению ситуации в мире и угрожает мировой безопасности", — цитирует министерство сирийское национальное агентство САНА.

В свою очередь, как заявил РИА Новости посол Сирии в Китае Имад Мустафа, Сирия потребует от Совбеза ООН принять меры против неприкрытой агрессии западных стран, однако Дамаск не питает иллюзий.

Обстановка в Сирии после ракетного удара коалиции США
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкТрамп 14 апреля приказал нанести ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Великобритания и Франция поддержали атаку США.
На фото: сирийцы после ракетного удараТрамп 14 апреля приказал нанести ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Великобритания и Франция поддержали атаку США.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Трамп 14 апреля приказал нанести ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Великобритания и Франция поддержали атаку США.
На фото: сирийцы после ракетного удара
© AP Photo / Hassan AmmarЗападные страны заявили, что удар стал ответом на "химатаку" в Восточной Гуте, которую сирийские власти отрицают.
На фото: обстановка на улицах сирийских городовЗападные страны заявили, что удар стал ответом на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти отрицают.
© AP Photo / Hassan Ammar
Западные страны заявили, что удар стал ответом на "химатаку" в Восточной Гуте, которую сирийские власти отрицают.
На фото: обстановка на улицах сирийских городов
© AFP 2018 / Kirill KudryavtsevВсе, по данным Минобороны России, США с союзниками выпустили более 100 ракет. Большинство из них сирийские средства ПВО перехватили на подлете к целям.Все, по данным Минобороны России, США с союзниками выпустили более 100 ракет. Большинство из них сирийские средства ПВО перехватили на подлете к целям.
© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev
Все, по данным Минобороны России, США с союзниками выпустили более 100 ракет. Большинство из них сирийские средства ПВО перехватили на подлете к целям.
© AFP 2018 / Louai Beshara После нападения жители Дамаска вышли на акции в поддержку своего правительства и президента Башара Асада.После нападения жители Дамаска вышли на акции в поддержку своего правительства и президента Башара Асада.
© AFP 2018 / Louai Beshara
После нападения жители Дамаска вышли на акции в поддержку своего правительства и президента Башара Асада.
© Фото : Yazan KalashЦелями операции в Сирии стали "центры по изучению и производству химоружия", заявил глава минобороны Франции Флоранс Парли.
На фото: исследовательский военный центр в Барза после атакиЦелями операции в Сирии стали центры по изучению и производству химоружия, заявил глава минобороны Франции Флоранс Парли.
© Фото : Yazan Kalash
Целями операции в Сирии стали "центры по изучению и производству химоружия", заявил глава минобороны Франции Флоранс Парли.
На фото: исследовательский военный центр в Барза после атаки
© AP Photo / Hassan AmmarСША в обосновании удара обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в Британии.США в обосновании удара обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в Британии.
© AP Photo / Hassan Ammar
США в обосновании удара обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в Британии.
© AFP 2018 / Louai Beshara По предварительным данным, никто в результате ударов не погиб, но есть раненые среди мирных жителей. О пострадавших россиянах информации нет.
На фото: участник акции в поддержку АсадаПо предварительным данным, жертв удара нет, но есть раненые среди мирных сирийских жителей. О пострадавших россиянах информации нет.
© AFP 2018 / Louai Beshara
По предварительным данным, никто в результате ударов не погиб, но есть раненые среди мирных жителей. О пострадавших россиянах информации нет.
На фото: участник акции в поддержку Асада
© AP Photo / Hassan AmmarОфициальный Дамаск незамедлительно потребовал осудить агрессию стран Запада. Россия после произошедшего созывает экстренное совещание СБ ООН.Официальный Дамаск незамедлительно потребовал осудить агрессию стран Запада. Россия после произошедшего созывает экстренное совещание СБ ООН.
© AP Photo / Hassan Ammar
Официальный Дамаск незамедлительно потребовал осудить агрессию стран Запада. Россия после произошедшего созывает экстренное совещание СБ ООН.
© REUTERS / UK MOD Crown 2018Президент России Владимир Путин также заявил, что страны Запада нанесли удар по Сирии в нарушение устава ООН и международного права.
На фото: Британский Боевой самолет RAF TornadoПрезидент России Владимир Путин также заявил, что страны Запада нанесли удар по Сирии в нарушение устава ООН и международного права.
© REUTERS / UK MOD Crown 2018
Президент России Владимир Путин также заявил, что страны Запада нанесли удар по Сирии в нарушение устава ООН и международного права.
На фото: Британский Боевой самолет RAF Tornado
© REUTERS / Omar SanadikiПо мнению российских властей, США своими действия в Сирии только усугубляют гуманитарную катастрофу и усиливают эскалацию в регионе.По мнению российских властей, США своими действия в Сирии только усугубляют гуманитарную катастрофу и усиливают эскалацию в регионе.
© REUTERS / Omar Sanadiki
По мнению российских властей, США своими действия в Сирии только усугубляют гуманитарную катастрофу и усиливают эскалацию в регионе.
© AP Photo / Hassan AmmarГермания среди прочих европейских стран поддержала действия США и их союзников в Сирии, но отказалась присоединиться к операции.Германия среди прочих европейских стран поддержала действия США и их союзников в Сирии, но отказалась присоединиться к операции.
© AP Photo / Hassan Ammar
Германия среди прочих европейских стран поддержала действия США и их союзников в Сирии, но отказалась присоединиться к операции.
© AP Photo / Hassan AmmarПремьер Британии в свою очередь ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии. Но эксперты не исключили такой возможности.Премьер Британии в свою очередь ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии. Но эксперты не исключили такой возможности.
© AP Photo / Hassan Ammar
Премьер Британии в свою очередь ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии. Но эксперты не исключили такой возможности.
© AP Photo / Hassan AmmarВ Совфеде считают, что это зависит от того, удастся ли Вашингтону объединить вокруг себя другие страны.В Совфеде считают, что это зависит от того, удастся ли Вашингтону объединить вокруг себя другие страны.
© AP Photo / Hassan Ammar
В Совфеде считают, что это зависит от того, удастся ли Вашингтону объединить вокруг себя другие страны.
© AFP 2018 / Louai Beshara В любом случае, произошедшее стало страшным ударом по переговорному процессу в Сирии, заявила представитель МИД Мария Захарова.В любом случае, произошедшее стало страшным ударом по переговорному процессу в Сирии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
© AFP 2018 / Louai Beshara
В любом случае, произошедшее стало страшным ударом по переговорному процессу в Сирии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
© AP Photo / Hassan Ammar"Эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит народ в борьбе и решительной победе над террористами", - заявил Башар Асад.Эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит народ в борьбе и решительной победе над террористами, - заявил Башар Асад.
© AP Photo / Hassan Ammar
"Эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит народ в борьбе и решительной победе над террористами", - заявил Башар Асад.
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Что хотели разбомбить?

Как заявила глава Министерства обороны Франции Флоранс Парли, целями операции Франции, США и Великобритании в Сирии стали центры по изучению и производству химоружия.

"Сегодня ночью, в три часа ночи по времени Парижа, по приказу президента Республики (Эммануэля Макрона. — Прим. ред.) французская армия в плотной координации с армиями США и Великобритании провели операцию в Сирии", — сказала Парли.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
Трамп назвал атаку на Сирию "идеально исполненным ударом"

По ее словам, "главный исследовательский центр программы химоружия и две значимых площадки по производству (химоружия. — Прим. ред.) стали целями".

Как сообщило сирийское государственное телевидение, ракетный удар по исследовательскому центру в Дамаске привел к разрушениям, однако жертв среди его сотрудников нет.

"Несколько ракет были выпущены по исследовательскому центру, это привело к разрушению здания, в котором находился учебный центр и научные лаборатории. Потери исключительно материальные", — говорится в сообщении сирийского телеканала.

При этом Дамаск не подтвердил сообщения СМИ о поражении девяти целей в ходе удара западной коалиции по Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источники.

"Девять целей, о которых сообщают СМИ со ссылкой на военные источники, это отрицаемый (нами. — Прим. ред.) итог", — сообщило агентство.

Военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Ракетные удары по Сирии

Жертв нет, но есть раненые

По крайней мере шесть мирных жителей получили ранения в результате попадания ракеты по складу военной армии к западу от Хомса, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Сирии.

"Удар трех стран (западной коалиции.—  Прим. ред.) по Хомсу пришелся по складу боеприпасов неподалеку от района Шин на западе провинции Хомс", — сообщил источник.

"Шесть мирных жителей получили ранения от осколков в результате удара трех стран по провинции Хомс", — добавил он.

При этом Генштаб Сирии сообщает, что ранения получили три человека.

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© РИА Новости
Преступная, подлая война - жители Дамаска о ракетном ударе по Сирии

Часть ракет удалось сбить

По данным генштаба Сирии, британские, американские и французские самолеты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу.

"США, Британия и Франция осуществили тройственную агрессию около 03:55 по местному времени, выпустив около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города", — сообщается в заявлении генштаба.

Исследовательский военный центр в Барза, Сирия. 14 апреля 2018
© Фото : Yazan Kalash
США обсуждали с Россией, как избежать жертв во время удара по Сирии

"Системы ПВО Сирии высокоэффективно сбили большинство ракет, некоторые попали в одно из зданий, где расположен образовательный центр и научные лаборатории. Ущерб нанесен только материальный", — говорится в заявлении.

Согласно ему, курс ракет, нацеленных на военную базу рядом с Хомсом, удалось изменить. "В результате одна из них взорвалась, что привело к ранению троих мирных жителей", — говорится в заявлении.

Информацию о том, что значительная часть ракет была сбита на подлете к целям, подтвердили и в Минобороны России. При этом, по данным российского военного ведомства, атака 12 ракет по аэродрому Думейр была полностью отбита. В отражении удара Запада были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенные более 30 лет назад в СССР, сообщило Минобороны России.

Отмечается, что удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

При этом в Минобороны России заявили, что ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд отказался подтвердить или опровергнуть информацию о сбитых сирийской ПВО американских ракетах, заявив, что об этом рано говорить.

После ударов начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны.

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© РИА Новости
Подвергшийся ракетному удару исследовательский центр Барза в Дамаске

Химатака как предлог, откуда данные

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Пентагон сообщил, что не готов предъявить доказательства применения химоружия в Думе из-за секретности.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Сирии

"Но мы не сомневаемся. Просто многое из этого связано с разведкой. Я рада показывать доказательства, если я могу это сделать. Но мы очень уверены в принятом решении", — сказала представитель ведомства Дана Уайт в ответ на вопрос о том, почему бы им не предъявить доказательства всему миру.

При этом Пентагон оправдал удары по Сирии до заключения ОЗХО о предполагаемой химатаке тем, что власти Сирии блокировали доступ экспертов в Думу и Восточную Гуту.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что основанием для удара стала информация СМИ и соцсетей. Целью же атаки, как предположил МИД России, было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО в районе Думы, а глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что удар произошел за день до того, как инспекторы должны были отправиться на место предполагаемого происшествия.

Министр также отверг заявление Пентагона о блокировке доступа экспертам ОЗХО в Думе.

"Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе без всяких дополнительных формальностей", — заявил министр.

Акцент на том, что в Сирии уже находилась миссия ОЗХО, когда США и их союзники нанесли удар по стране, сделал и постпред России при ООН Василий Небензя.

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Дым в районе научно-исследовательского центра после авиаударов по Дамаску

Кто осудил ракетный удар

В отличие от западных стран, ракетный удар по Сирии осудили ряд стран, в том числе Иран, Куба, Россия и Белоруссия. Как заявило Министерство иностранных дел Ирана, удар США и их союзников по Сирии является открытым нарушением международных норм и права.

Сирийцы во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
Жители Алеппо вышли на митинг в поддержку действующей власти

Ведомство отмечает, что США и их союзники нанесли удар, не дождавшись результатов миссии ОЗХО по расследованию предполагаемой химатаки, "посчитав себя мировым судьей", и несут ответственность за межрегиональные последствия своих военных действий и последствий для Ближнего Востока.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал руководителей США, Франции и Великобритании Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Терезу Мэй "преступниками".

Президент России заявил, что Москва самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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