В сирийской Думе завершили вывод боевиков

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вывод боевиков из сирийской Думы полностью завершен: уехали последние 3 976 боевиков с членами семей, всего выехали 21 145 человек, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Вчера на 107 автобусах отправлены последние 3 976 боевиков с членами семей, выразивших желание покинуть город Дума. Вывод боевиков из города полностью завершен. В общей сложности город покинули 21 145 боевиков и членов их семей", — сказал он.

Евтушенко отметил, что всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при решающем участии российского центра по примирению враждующих сторон организован выход 67 680 боевиков и членов их семей.

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