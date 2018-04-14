Пенс призвал Россию осудить "химатаку" в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс призвал Россию осудить химатаку, которая, по версии США, была предпринята сирийской армией против оппозиции 7 апреля.

"Настало время для России вернуться в семью наций (защищающих миропорядок. — Прим. ред.), осудить химическую атаку в Сирии. И Россия, и Иран находятся на неверном историческом пути", — сказал Пенс, выступая перед журналистами в рамках своего турне в Латинскую Америку.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

В субботу прошло голосование в Совете Безопасности ООН, где Россия предложила немедленно прекратить агрессию против Сирии. Против проголосовали восемь стран, включая постоянных членов СБ — Францию, США и Великобританию. Поддержку России высказал Китай и Боливия. Четверо членов совета воздержались.