США потратили впустую более $200 млн на удар по Сирии, считает эксперт

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США потратили на удар по Сирии более 200 миллионов долларов практически с нулевым эффектом, потерпев поражение и понеся репутационные потери, заявил в субботу РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.

"Одна такая ракета стоит примерно два миллиона долларов. Вот и считайте. Американцы потратили более 200 миллионов долларов с нулевым эффектом. Была перехвачена 71 ракета из 103 выпущенных. Американский удар оказался неэффективным перед комплексами ПРО советского производства. Я прогнозировал, что будет сбито максимум 60 ракет, но не 71. Это огромный несопоставимый расход 103 ракет. При этом даже не были задействованы новые комплексы", — сказал Сивков.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Дым в районе научно-исследовательского центра после авиаударов по Дамаску

По его словам, это является значительным поражением США, так как произошедшее показало, что эффективное ПВО даже небольшой страны, "измученной войной, такой как Сирия, способно снести при грамотной организации весь ракетный удар".

"Это оглушительное поражение США. Им нанесена оглушительная пощечина. Поставлен крест раз и навсегда на идее о том, что американское оружие непобедимое. Таким образом, вопрос о бесконтактных войнах снимается раз и навсегда, а эта вещь, которая доминировала в сознании военных на протяжении четверти века", — отметил эксперт.