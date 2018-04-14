Лукашевич: от США нельзя ждать соблюдения международного права в Европе

ВЕНА, 14 апр — РИА Новости. Если США нарушают принципы международного права в Сирии, не стоит ожидать, что Вашингтон будет соблюдать их в Европе, заявил в субботу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"В ОБСЕ все исходят из того, что безопасность нашего региона неразрывно связана с событиями, происходящими в соседних регионах, в том числе в Средиземноморье, и конкретно в Сирии. Нельзя отделять действия в Сирии от системы европейской безопасности. Если США позволяют себе нарушать нормы и принципы международного права в Сирии, Ливии, Ираке, то невозможно ожидать, что они будут соблюдать их в Европе", — говорится в заявлении Лукашевича, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Он добавил, что своими безответственными действиями США и их союзники подтвердили свое полное неуважение нормам международного права.

"Не может быть никакого доверия к словам о некоем "порядке, основанном на правилах". Единственное правило, которое соблюдает Вашингтон, — это право сильного", — подчеркнул постпред.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.