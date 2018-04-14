США обвинили Россию в провале мирного процесса в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. США считают, что к военной операции в решении сирийского гуманитарного кризиса привело то, что Российская Федерация не смогла выполнить свои обязательства как международного гаранта уничтожения в Сирии химоружия, заявил в рамках телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный представитель американской администрации.

"Совершенно очевиден провал России (в качестве гаранта уничтожения химоружия в Сирии). Президент не собирался ждать, пока Россия начнет очередную кампанию дезинформации, чтобы скрыть то обстоятельство, что в действительности она поддерживает сирийский режим", — сказал он.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.