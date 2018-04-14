Авторы удара по Сирии извращают международное право, заявил Небензя

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Авторы удара по Сирии извращают международное право, подменяют понятия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Вы извращаете международное право, подменяя понятия. Занимаетесь неприкрытым лицемерием", — заявил дипломат, обращаясь к представителям США, Великобритании и Франции.

"Вы не только становитесь над международным правом, но и пытаетесь его переписать. Нарушаете международное право, а убеждаете всех, что… ваши действия законны", — добавил Небензя.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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