Генсек НАТО считает, что удары по САР не подорвут усилия по урегулированию

БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает, что удары по Сирии подорвут усилия по мирному урегулированию в стране.

"Я считаю, что если бы мы молчаливо мирились с применением химоружия, это бы подорвало усилия по нахождению политического решения. Мы выразили поддержку политическому процессу, возглавляемому ООН, поскольку нет военного решения конфликта в Сирии", — сказал он по завершении в Брюсселе экстренного заседания Совета НАТО по Сирии на уровне послов.

По его словам, НАТО полностью поддерживает усилия ООН, направленные на достижение "прочного политического решения конфликта в Сирии".

"Мы призываем всех членов Совбеза ООН подтвердить свои обязательства, а также тех, кто поддерживает сирийский режим, в особенности Россию, выполнять свои обязательства в отношении того, чтобы он конструктивно участвовал в женевском процессе ООН", — сказал Столтенберг.

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