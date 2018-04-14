Постпред Британии в ООН назвала условия для разрешения сирийского кризиса

ООН, 14 апр — РИА Новости. Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс назвала четыре условия дипломатического решения сирийского кризиса, в числе которых — уничтожение химоружия и возврат к женевскому переговорному процессу.

"Мы считаем, что оно (решение) должно включать четыре составляющих. Первое: сирийская программа химического оружия должна быть прекращена, а запасы химоружия уничтожены навсегда. Второе: необходимо немедленно прекратить военные действия в соответствии со всеми резолюциями СБ ООН", — сказала она в субботу на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии.

Третьим пунктом Пирс назвала возвращение властей Сирии к переговорному процессу в Женеве. "И четвертое: должна быть ответственность за использование химического оружия и другие военные преступления в Сирии", — продолжила она.

По ее словам, Великобритания, США и Франция готовы продолжать поиск дипломатических вариантов разрешения сирийского кризиса.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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