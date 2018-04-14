Миссия ОЗХО уже находилась в Сирии во время удара, заявил Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя беседует с постпредом Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018

Постпред РФ при ООН Василий Небензя беседует с постпредом Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018

ООН, 14 апр — РИА Новости. США и их союзники нанесли удар по Сирии в ночь на субботу, когда там уже находилась миссия ОЗХО, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что сразу после поступления информации о возможной химической атаке сирийские власти пригласили экспертов организации для установления всех фактов.

"Были оперативно улажены визовые формальности и даны гарантии безопасности. В момент нанесения ударов специалисты (ОЗХО) уже находились в Сирии и готовились приступить к работе", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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