США могли бы остановить конфликт в Сирии за 24 часа, заявил Небензя

ООН, 14 апр — РИА Новости. США могли бы за 24 часа остановить войну в Сирии, дав команду своим "ручным террористам" прекратить борьбу против законной власти и с собственным народом, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"США в 24 часа могли бы прекратить войну в Сирии, дав команду своим ручным террористам прекратить борьбу против законной власти и с собственным народом", — сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

Небензя отметил, что удары союзников по военным аэродромам в Сирии, с которых ведутся операции против террористов, доказывают, "что те на Западе, кто прикрывается гуманитарной риторикой и пытаются оправдать свое военное присутствие потребностью разгрома джихадистов, в действительности с ними заодно и ведут дело по расчленению страны".

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>