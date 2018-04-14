Россия выставила на голосование резолюцию с осуждением действий США в Сирии

ООН, 14 апр — РИА Новости. Россия выставила на голосование резолюцию с осуждением действий США и их союзников в Сирии, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия требует голосования по резолюции в конце начавшегося в субботу заседания СБ ООН.

"Проявите принципиальность", — призвал Небензя членов Совета Безопасности.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Всего было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийскими ПВО.

Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.