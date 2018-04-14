Постпред США при ООН об ударе по Сирии: время переговоров прошло

ООН, 14 апр — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, комментируя удары США, Франции и Великобритании по Сирии, что время переговоров прошло.

"Время для переговоров прошло, необходимо было действовать. И это произошло прошлой ночью", — сказала она перед заседанием СБ ООН по ситуации в САР.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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