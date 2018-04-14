Россия распространила проект резолюции СБ ООН с осуждением удара по Сирии

ООН, 14 апр — РИА Новости. Внесенный РФ в СБ ООН проект резолюции осуждает атаку стран Запада на Сирию и требует воздержаться от дальнейшего использования силы.

Как сообщили в постпредстве РФ при ООН, проект резолюции был распространён в субботу.

Документ "осуждает агрессию в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН".

Проект резолюции также требует "от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права".

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>