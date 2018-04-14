Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в столицу Сирии для начала работы в связи с предполагаемой химической атакой в городе Дума.

"Команда миссии ОЗХО по выяснению фактов прибыла в Дамаск (Сирия), чтобы приступить к своей работе", — сообщила организация в Twitter.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.