Захарова назвала удар США по Сирии очередной попыткой сместить Асада

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва считает субботний удар США, Франции и Великобритании по Сирии попыткой сместить президента Башара Асада и возродить "арабскую весну", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Цель — объяснить ее невозможно с точки зрения логики и результативности. Можно только опять объяснить ее возвращением к концепции "Асад должен уйти" и идее "арабской весны", которую хотели провести еще несколько лет назад, опять реанимировать и сделать это силовым путем", — сказала Захарова журналистам.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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