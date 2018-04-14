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Война в Сирии
Война в Сирии

Ночь "Томагавков": США нанесли очередной "символический" удар по Сирии

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (241)
16:5614.04.2018
(обновлено: 17:12 14.04.2018)
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© AP Photo / Hassan AmmarЗенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Андрей Станавов, Андрей Коц. Сто три крылатые ракеты, включая "Томагавки" морского базирования, управляемые авиабомбы и ракеты "воздух-земля", — в субботу рано утром США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН массированно атаковали объекты в Сирии. Основной мотив военной агрессии — применение сирийскими властями химического оружия в Восточной Гуте, факт которого до сих пор не доказан. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.

"Прощупать" ПВО

В понедельник президент США Дональд Трамп взял 48 часов на размышления о сложившейся в Сирии ситуации, заявив, что силовой сценарий не исключается. Пока он думал, к сирийскому побережью подошли два эсминца ВМС США Donald Cook и Porter, несущие по 60 крылатых ракет "Томагавк" каждый.

Крейсер USS Monterey, который запускает ракету для наземной атаки Сирии. 14 апреля 2018
© REUTERS / U.S. Navy/Lt. j.g Matthew Daniels
Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии

К концу недели у сирийского побережья резко возросла интенсивность полетов самолетов-разведчиков P8A "Посейдон". Семь бортов на протяжении суток курсировали в Восточном Средиземноморье, сменяя друг друга по мере выработки топлива. И хотя вплотную к секторам ответственности российской ПВО они не приближались, цель патрулирования была очевидна — оценка потенциала развернутых в регионе группировок ВКС и ВМФ России перед предстоящей атакой.

"Грубо говоря, они пытались нащупать в "заборе" нашей ПВО дыру, через которую смогут пройти ракеты, не повредив сам "забор", — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. — Кроме того, им нужно было знать, как рассредоточились корабли российской средиземноморской эскадры. Не стоит забывать, что они тоже способны решать задачи противовоздушной обороны. Действия американцев логичны: они работают точно по такому же шаблону, как и во времена Карибского кризиса".

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© Ruptly
Дым в районе научно-исследовательского центра после авиаударов по Дамаску

С моря и с воздуха

В субботу Трамп окончательно подтвердил решение ударить по Сирии, выступив с обращением к нации. Чуть позже о совместной военной операции заявили власти Великобритании и Франции.

Американские военные в Сирии
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Военные операции с участием США в 1991-2018 годах

Первые крылатые ракеты, минуя сектора ответственности российской ПВО, ушли к целям на сирийской территории в 03:42 по московскому времени. Вскоре в спящем Дамаске прогремели первые разрывы, озарив ночное небо ярко-красными всполохами.

По данным Минобороны России, удары нанесли по шести аэродромам: на Дювали, Думейр, Блэи и Шайрат направили 46 ракет. Ни одна из них цели не достигла. В Хомсе взорвались три из 16 ракет, в неиспользуемом аэродроме Меззе — четыре из девяти. По объектам в районе населенных пунктов Барз и Джарамани силы коалиции выпустили порядка 30 ракет. Сбить удалось только семь из них.

Причем на Западе эти цели назвали "имеющими отношение к военной химической программе" Дамаска. Но, по информации российского военного ведомства, они давно не используются.

© Фото : Yazan KalashИсследовательский военный центр в Барза, Сирия. 14 апреля 2018
© Фото : Yazan Kalash
Исследовательский военный центр в Барза, Сирия. 14 апреля 2018

Примечательно, что Россию об атаке никто не предупреждал — Пентагон ограничился стандартным уведомлением по линии обеспечения безопасности полетов, не вдаваясь в детали.

Поднятые по боевой тревоге стратегические бомбардировщики ВВС США В-1В Lancer сбросили на объекты гражданской и военной инфраструктуры в Сирии управляемые авиабомбы GBU-38, а истребители F-15 и F-16 нанесли высокоточные удары ракетами "воздух-поверхность". Самолеты "Торнадо" британских ВВС выпустили по восемь ракет Scalp EG.

В общей сложности западные союзники применили 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования "Томагавк", запущенные с кораблей ВМС США. Сирийским военным удалось уничтожить 71 из них.

Марин Ле Пен. Архивное фото
© AFP 2018 / Denis Charlet
Ле Пен прокомментировала участие Франции в ударе по Сирии

Через пару часов после первых ударов Елисейский дворец опубликовал видео с выруливающими на взлетную полосу "Рафалями", но российский Генштаб участие французской авиации в атаке опроверг. По его оперативным данным, наземные цели в Сирии ночью "отрабатывали" только американцы и англичане.

Достоверной информации о том, откуда взлетали самолеты-носители, нет. Однако известно, что самые крупные американские базы развернуты на севере Сирии, в районах, подконтрольных курдским формированиям. Это в том числе аэродром вблизи города Кобани на севере провинции Алеппо и база Румейлан на северо-востоке мухафазы Хасеке, через которые американцы снабжают "сирийские демократические силы" оружием, боеприпасами, медикаментами и прочим снаряжением. Оба аэродрома способны принимать самолеты тактической авиации. Кроме того, ВВС США активно используют турецкую авиабазу Инджирлик на северо-восточном побережье Средиземного моря.

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© РИА Новости
Подвергшийся ракетному удару исследовательский центр Барза в Дамаске

Удар в никуда

В общей сложности налет продолжался полтора часа и завершился в 05:10 мск. Точные сведения о жертвах отсутствуют, сирийский Генштаб сообщил пока только о нескольких пострадавших. Президент Сирии Башар Асад в это время находился в президентском дворце в Дамаске.

По информации Минобороны России, значительную часть выпущенных ракет на подлете к целям успела перехватить сирийская ПВО, укомплектованная зенитно-ракетными системами и комплексами советского производства. В том числе С-125 "Печора-2М", С-200, "Бук" и "Квадрат". По некоторым данным, на вооружении имеется также современный "Панцирь-С1".

Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской во время брифинга в Москве. 14 апреля 2018
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В Минобороны уточнили число ракет, выпущенных западными странами по Сирии

Пользоваться всем этим хозяйством сирийцы научились неплохо — при атаке США на авиабазу Шайрат в 2017-м до нее долетело меньше половины крылатых "Томагавков". А в ночь на 9 апреля они сбили пять из восьми ракет "воздух-земля", которыми израильские истребители атаковали аэродром Т-4 неподалеку от Пальмиры.

Впрочем, по мнению Судакова, у американцев и их союзников изначально было слишком мало сил и средств в регионе, чтобы нанести сокрушительный удар, который бы нивелировал все достижения армии Асада и ВКС России последних лет. Однако этого и не требовалось.

Понимая, чем может грозить прямое столкновение с Россией, и не желая идти на серьезное обострение, Пентагон принял в итоге "соломоново решение" — все-таки нанести удар, но так, чтобы он не вызвал необратимых последствий. По аналогии с "символической" атакой на Шайрат.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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