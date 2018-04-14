При ударах по Сирии россияне не пострадали

Жители на одной из улиц в Дамаске. 14 апреля 2018

Жители на одной из улиц в Дамаске. 14 апреля 2018

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. По данным российского посольства в Дамаске, граждан РФ среди пострадавших после ударов США, Великобритании и Франции по Сирии нет, сообщает МИД РФ.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.

"СМИ сообщают о пострадавших. Их численность уточняется. По данным российского посольства в Дамаске, наших граждан среди них нет", — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, среди объектов, подвергшихся нападению – научно-исследовательский центр в сирийской столице, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэропортов, армейские склады. Нанесен значительный материальный ущерб, в том числе гражданской инфраструктуре.

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